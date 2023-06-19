19 июня, 02:47
Военная операция на Украине

ВСУ возобновили артиллерийский обстрел Донецка

По Петровскому району города было выпущено шесть снарядов

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины после девятичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии. Об этом в понедельник сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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В 05:15 мск со стороны населенного пункта Максимильяновка по Петровскому району города было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Предыдущий обстрел Донецка, по данным представительства, был зафиксирован в 20:00 воскресенья. Тогда ВСУ обстреляли город пятью снарядами калибра 155 мм. 

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