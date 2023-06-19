В Бурятии в Тункинском национальном парке тушат лесной пожар

Причиной возгорания стала гроза

УЛАН-УДЭ, 19 июня. /ТАСС/. Два лесных пожара возникло на территории Тункинского национального парка в Бурятии за последние сутки. Один из очагов потушен, ликвидация второго продолжается, сообщили журналистам в понедельник в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"За прошедшие сутки возникло два лесных пожара на территории Тункинского национального парка. Предположительно, причиной возгораний стала сухая гроза", - сообщили в ведомстве.

В первые сутки потушить удалось возгорание на 0,2 га - горело в 8 км от села Харбяты. Очаг на 0,5 га в 48,4 км от села Кырен пока еще действует. Тушением занимаются пожарные-десантники.

Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией - между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Площадь нацпарка составляет около 1,2 млн гектаров, большая его часть покрыта лесом. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.