В Ташкенте в результате падения лифта пострадали 11 человек

На уровне первого этажа сработала автоматическая система торможения

ТАШКЕНТ, 19 июня. /ТАСС/. Грузовой лифт сорвался в одном из многоэтажных домов Ташкента, в результате различные травмы получили находившиеся в нем 11 человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в многоэтажном жилом доме в Янгихаятском районе столицы Узбекистана во время движения лифт из-за неисправности ускорил движение вниз, а на уровне первого этажа сработала автоматическая система торможения.

"В результате инцидента пострадали 11 человек. Все пострадавшие были доставлены в республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Восемь человек после оказания первой медицинской помощи были отправлены домой, причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении на Telegram-канале МЧС.