В Приморье повысился уровень пожароопасности леса

По сведениям синоптиков, причиной этого стал нетипичный для региона температурный фон

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Нетипичная для июня жара в Приморском крае увеличила класс пожароопасности леса в регионе. Среднесуточная температура воздуха в выходные была выше климатической нормы на 2-9 градусов, сообщает в понедельник пресс-служба Приморского гидрометцентра.

"В прошедшие выходные дни наблюдался довольно высокий температурный фон, на большей территории среднесуточная температура воздуха на 2-9 градусов превысила климатические значения на эти даты. Жаркая погода способствовала быстрому увеличению уровня пожароопасности леса. На сегодняшний день преобладает 2-3 класс, и в ближайшие двое суток его снижение не ожидается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во Владивостоке днем в субботу температура воздуха поднялась до плюс 30 градусов.

Количество и площадь лесных пожаров в Приморском крае в весенний период 2023 года сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Всего было выявлено 270 лесных пожаров, что на 48,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Общая площадь составила 31,9 тыс. га, здесь снижение на 48,6%. Было зарегистрировано 346 пожаров на землях иных категорий, на общей площади 29,4 тыс. га.