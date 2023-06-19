В Якутии завершили перевалку нефтепродуктов с танкера "Ерофей Хабаров"

Судно в рамках уголовного дела передадут на ответственное хранение

ЯКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Перевалка нефтепродуктов завершена с танкера "Ерофей Хабаров", который столкнулся в Иркутской области с другим танкером, в результате чего произошел разлив бензина в реку Лену. Сейчас идет подсчет данных по нефтепродуктам, сообщили в понедельник в Telegram-канале регионального оперштаба.

"На 19 июня перевалка нефтепродуктов с танкера "Ерофей Хабаров" окончена. <…> Замеры производились представителем Следственного комитета. Проводится подсчет и сравнение исходных данных. Официальных данных по замерам в ПАО "ЛОРП" пока не поступало. Часть груза находится в теплоходе "ОС-10" и теплоходе "Ленанефть-2054", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя исполнительного директора по промышленной безопасности и эксплуатации инфраструктуры ПАО "ЛОРП" Викторию Круглянко.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров" (принадлежит якутской компании "ЛОРП") и ТР-901 произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. На реке были выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина.

С 16 июня танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела будет передан на ответственное хранение. Как уточнили в оперштабе, нельзя производить какие-либо ремонтные работы на танкере без согласия представителей следственного управления на транспорте СК РФ.

17 июня сообщалось о задержании помощника капитана судна "Ерофей Хабаров", который, по данным следствия, совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).