В Приамурье пятерых сотрудников лжемедцентра осудили за мошенничество при оказании услуг

От их действий пострадали 150 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июня. /ТАСС/. Благовещенский городской суда Амурской области вынес приговор пятерым сотрудникам лжемедицинского центра, которые ставили несуществующие диагнозы и оформляли кредиты на оказание медицинских услуг. От действий мошенников пострадали 150 человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Кисловой Н. Ф., Коваленко Ю. В., Логвинова В. Ю., Моторной Т. В., Ситдикова (Жамкова) В. А., совершивших мошенничество и покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд вынес приговор пятерым благовещенцам, сотрудникам лжемедицинского центра "Прогресс-ДВ", созданного жителем Хабаровска (отдельное уголовное дело)", - говорится в сообщении.

Все пятеро признаны виновными и приговорены на сроки от 3,5 до 7,5 года колонии общего режима. Они заключены под стражу в зале суда. В общей сложности они должны возместить потерпевшим свыше 3,3 млн рублей.

Участники организованной группы привлекали клиентов в медцентр, где им ставили несуществующие диагнозы. После чего предлагали пройти обследование на дорогостоящем оборудовании в среднем за 300 тыс. рублей. Когда клиенты отказывались, то лжеменеджеры делали им скидку до 150 тыс. рублей и тут же оформляли на них кредитный договор. Также у группы был свой кол-центр для привлечения новых клиентов и рекламы якобы бесплатного медицинского обследования в этом центре. В работе использовались методы психологического воздействия.