В Перми в музее "Хохловка" на месяц закрыли кафе из-за нарушения санитарных норм

В пресс-службе ГУ ФССП России по региону сообщили, что проверку в заведении инициировал Роспотребнадзор после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди несовершеннолетних

ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Кафе в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" в Пермском крае закрыли на месяц из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ ФССП России по региону.

"Проверка в заведении была инициирована Роспотребнадзором после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди несовершеннолетних. В результате проведенного обследования помещений сотрудниками надзорных органов были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так как они создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал индивидуального предпринимателя, организовавшего питание населения в кафе, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), и назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения сроком на 30 суток", - сообщили в управлении ФССП.

В настоящее время, по данным ведомства, кафе опечатано, предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания сотрудники ФССП будут проводить проверки.

О музее

Пермский краеведческий музей насчитывает 629 тыс. единиц хранения и имеет 11 выставочных залов в Прикамье, половина из них находится в Перми. Основное здание музея расположено в особняке XIX века, построенном по проекту архитектора Александра Турчевича для крупного пермского предпринимателя и мецената Николая Мешкова. Сейчас в Доме Мешкова на набережной Камы открыта экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца XX века.

"Хохловка" - один из филиалов краеведческого музея и первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Он расположен на берегу Камы в 43 км от Перми. В "Хохловку" перевезено более 20 уникальных памятника деревянной архитектуры Прикамья XVII-XX веков. Площадь музея составляет 35 га.