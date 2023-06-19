Сотрудника Владивостокской таможни осудили на 11 лет колонии за взятку и мошенничество

Размер взятки составляет 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника таможенного поста Владивостокской таможни осужден на 11 лет колонии строгого режима за получение взятки в 1 млн рублей и мошенничество, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника таможенного поста "Морской порт "Славянка" Владивостокской таможни. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Общий размер взятки превысил 1 млн рублей", - сообщает ведомство.

Как было доказано в суде, осужденный получил от директора транспортной компании взятку, за которую пообещал закрыть глаза на ввоз незадекларированного товара. Кроме того, он предложил своему коллеге за 1 млн рублей помочь освободить его от ответственности за получение им взятки, в том числе путем передачи части денег вышестоящим должностным лицам таможни. Полученные деньги осужденный присвоил.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере более 3,7 млн рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий органов власти, на 6 лет. Суд также лишил осужденного специального звания советника государственной гражданской службы РФ 1-го класса. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении.