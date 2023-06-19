В Белгородской области за сутки зафиксировали около 150 прилетов

Пострадавших среди мирных жителей нет

БЕЛГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Украинские военные за воскресенье выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 150 различных боеприпасов, также одно село подверглось атаке беспилотников. Пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в понедельник в Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинский, 8 минометных снарядов - по селу Терезовка, 5 - по МАПП "Шебекино", 3 - по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка - зафиксировано 4 и 8 прилетов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

В Белгородском районе 18 июня по селу Солнцевка было выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Бочковка - 5 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 2. В Борисовском районе пять минометных снарядов выпущено по окраине села Казачье-Рудченское.

По словам Гладкова, в Валуйском округе из ствольной артиллерии было обстреляно село Вериговка - зафиксировано три прилета. В селе Новопетровка противник сбросил три взрывных устройства с беспилотников. "Повреждены два транспортных средства", - сообщил глава региона.

В Волоконовском районе за минувшие сутки зафиксировано 55 прилетов, в Грайворонском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов, из гранатомета обстреляно село Сподарюшино - зафиксировано 10 выстрелов. В Краснояружском районе из миномета обстреляны окраины сел Графовка и Демидовка.

Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрелов 18 июня не зафиксировано.