В Челябинске возобновили расследование по делу об убийствах 19-летней давности

По данным местных СМИ, поводом стало обнаружение новых улик

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области возобновили расследование по делу о двух убийствах, изнасилованиях и покушении на убийство, которые произошли в челябинском бору в 2004 году, и за которые на 20 лет был осужден человек. Информацию об этом ТАСС в понедельник подтвердил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков.

"Возобновлено расследование уголовного дела по факту совершения особо тяжких преступлений. Это убийство и покушения, произошедшие в лесопарковой зоне", - сказал собеседник агентства.

Других подробностей в СК не назвали. По данным местных СМИ, поводом для возобновления расследования стало обнаружение новых улик.

В 2005 году суд признал жителя Челябинска Алексея Корочкина виновным в совершении убийств, покушении на убийство и изнасилованиях. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, несмотря на то, что орудие убийств найдено не было.

В мае-августе 2004 года в челябинском городском бору были совершены два убийства водителей автомобилей, которые находились на территории бора, а их спутницы были изнасилованы. Третий водитель выжил после выстрела в голову из пистолета.