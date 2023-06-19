19 июня, 08:36,
обновлено 19 июня, 08:43

Пожар на территории завода на юго-востоке Москвы потушили

© ГУ МЧС России по Москве/ ТАСС

Здание четырехэтажное, находится на реконструкции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар на крыше производственного здания на территории завода на юго-востоке Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 11:32 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, информация о пожаре на Рязанском проспекте, дом 8, строение 10, поступила в 10:54 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что четырехэтажное здание, где произошло возгорание, находится на реконструкции. Пожар был локализован в 11:24 на площади 100 кв. м. В экстренных службах ТАСС сообщили, что пожар начался на территории Центрального ремонтно-механического завода (ЦРМЗ). Общая площадь здания составляет 2,1 тыс. кв. м.

В новость внесены изменения (11:43 мск) - обновлена информация о пожаре.  

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