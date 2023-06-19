В Туве восьмилетний мальчик ранил из ружья свою сверстницу

Девочка госпитализирована

ТАСС, 19 июня. Следствие в Туве проводит проверку по факту ранения из огнестрельного оружия восьмилетним мальчиком своей сверстницы в Пий-Хемском районе республики. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В правоохранительные органы Пий-Хемского района Республики Тыва поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение восьмилетней жительницы с. Тарлаг с огнестрельным ранением. По данному факту следователем СУ СК РФ по Республике Тыва незамедлительно организована процессуальная проверка. <…> Установлено, что в частном доме по ул. Новой с. Тарлаг восьмилетний мальчик <…> во время игры со сверстниками нашел под кроватью огнестрельное оружие марки "ТОЗ", после чего произвел случайный выстрел в сторону пострадавшей, причинив ей сквозное огнестрельное ранение левого бедра", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время для установления тяжести вреда здоровью малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события", - пояснили в пресс-службе.