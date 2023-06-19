19 июня, 09:06,
обновлено 19 июня, 09:20
Военная операция на Украине

Число пострадавших при украинском обстреле Волновахи возросло до 20

Николай Тришин/ ТАСС, архив
© Николай Тришин/ ТАСС, архив

Как сообщили в городской администрации, трое из них находятся в тяжелом состоянии

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР со стороны украинской армии возросло с 8 до 20. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"20 пострадавших ориентировочно. Три тяжелые, остальные разной степени тяжести", - сказали в администрации.

В понедельник Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня по городу Волновахе в Донецкой Народной Республике. Часть снарядов упала в районе станции переливания крови, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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