19 июня, 09:42,
обновлено 19 июня, 10:17
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гибели ребенка в окрестностях Волновахи при подрыве на украинской мине

Шестилетняя девочка с многочисленными ранениями умерла в медучреждении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Шестилетняя девочка погибла в районе города Волновахи в ДНР, подорвавшись на украинской мине. Об этом сообщило МВД республики.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

По данным МВД ДНР, семья ребенка проживает в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, расположенном вблизи линии соприкосновения. На протяжении двух суток со стороны Украины по данному населенному пункту производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах.

Одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей. 18 июня родители с 6-летней дочерью поехали к родственникам, чтобы набрать воды. Когда вернулись, они обнаружили, что старший сын закрылся в доме и дверь им не открывал. Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее 15-летний брат, говорится в сообщении.

Девочка наступила на лежавшую в траве мину, вследствие чего произошел взрыв и ребенок получил многочисленные ранения. Родители сразу отвезли девочку в медицинский пункт, расположенный в селе Азов. После оказания первой помощи ребенка доставили в Мариуполь. По прибытии в медицинское учреждение девочка умерла, сообщает МВД ДНР. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация