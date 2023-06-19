В ДНР сообщили о гибели ребенка в окрестностях Волновахи при подрыве на украинской мине

Шестилетняя девочка с многочисленными ранениями умерла в медучреждении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Шестилетняя девочка погибла в районе города Волновахи в ДНР, подорвавшись на украинской мине. Об этом сообщило МВД республики.

"В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

По данным МВД ДНР, семья ребенка проживает в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, расположенном вблизи линии соприкосновения. На протяжении двух суток со стороны Украины по данному населенному пункту производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах.

Одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей. 18 июня родители с 6-летней дочерью поехали к родственникам, чтобы набрать воды. Когда вернулись, они обнаружили, что старший сын закрылся в доме и дверь им не открывал. Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее 15-летний брат, говорится в сообщении.

Девочка наступила на лежавшую в траве мину, вследствие чего произошел взрыв и ребенок получил многочисленные ранения. Родители сразу отвезли девочку в медицинский пункт, расположенный в селе Азов. После оказания первой помощи ребенка доставили в Мариуполь. По прибытии в медицинское учреждение девочка умерла, сообщает МВД ДНР.