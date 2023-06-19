Лайнер сингапурской Scoot потерял одно из колес при посадке на Тайване

Никто из более чем 300 пассажиров не пострадал

ГОНКОНГ, 19 июня. /ТАСС/. Пассажирский самолет сингапурской авиакомпании Scoot в понедельник потерял одно из колес носового шасси при полете из Сеула в Тайбэй. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Самолет выполнял рейс Сеул - Тайбэй - Сингапур. Факт потери одного из колес был выявлен только после посадки. Никто из более чем 300 пассажиров не пострадал. Дальнейший вылет лайнера в Сингапур был отложен.

По данным источников агентства, во время взлета в Сеуле экипаж зафиксировал нештатные показания датчиков давления в шасси.

Авиакомпания планирует направить другой самолет для того, чтобы доставить пассажиров из Тайбэя в Сингапур.