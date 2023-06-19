В Одесской области задержали чиновников, "обложивших данью" экспортеров зерна

По данным следствия, в обмен на денежное вознаграждение они гарантировали экспортерам беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозпродукции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области задержали нескольких чиновников, причастных к вымогательству денежных средств с экспортеров украинской сельхозпродукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"СБУ разоблачила чиновников, обложивших "данью" представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом украинского зерна. <…> В результате комплексных мер задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектор Одесской областной фитосанитарной лаборатории и три руководителя подконтрольных фирм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, чиновники в обмен на денежное вознаграждение гарантировали экспортерам беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозпродукции. Без данных документов был невозможен экспорт продукции за границу. Задержанным предъявлено обвинение по статьям "принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом" и "подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы".

Ранее в Одессе уже было возбуждено несколько резонансных дел против чиновников. В частности, группу должностных лиц обвинили в махинациях с земельным участком в районе порта Черноморск. Также СБУ задержала замначальника одного из управлений Одесской областной военной администрации по подозрению в вымогательстве взятки в размере 60 тыс. долларов у местного предпринимателя. Проводились обыски в обладминистрации, главе департамента финансов Марине Зинченко было предъявлено обвинение.