В Калининградской области спустя неделю ликвидировали пожар на мусорном полигоне

Пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Крупный пожар на полигоне твердых коммунальных отходов у поселка Круглово Калининградской области, возникший 12 июня, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В 12:00 (13:00 мск) зафиксирована полная ликвидация пожара на мусорном полигоне у поселка Круглово", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что для этого потребовалось практически семь суток.

15 июня пожар, площадь которого, по данным областной прокуратуры, достигала 5 тыс. кв. м , был локализован. На конец минувшей недели оставалось очаговое горение на площади порядка 500 кв. м, велась проливка. Также тление отходов на общей площади до 6 000 кв. м требовало постоянного контроля со стороны МЧС.

По информации пресс-службы чрезвычайного ведомства, работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне велись практически в круглосуточном режиме. Пострадавших нет.

Власти Калининградской области считают, что пожар на свалке возник в результате поджога. Губернатор Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме сказал, что этот мусорный полигон планировали закрыть в июле для рекультивации, но теперь сделают это раньше. В минувший четверг региональное Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что свалка у поселка Круглово и свалка Ельняки окончательно закрыты с 15 июня. Прокуратура области проводит проверку по факту произошедшего. В Калининградской области ранее был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.