В Терском районе КБР расчищают дворы от наносов после сильного дождя

Как сообщил глава региона Казбек Коков, комиссия оценит причиненный ущерб

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Вода вошла во дворы частных домовладений в селении Нижний Курп Терского района Кабардино-Балкарии (КБР) после сильных дождей, экстренные службы расчищают наносы. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

"Сегодня с утра в Нижнем Курпе, пострадавшем после очередного удара стихии, встретился с местными жителями. По их словам, вода вследствие сильных дождей поднималась здесь и в прежние годы, однако с таким сильным подъемом воды, как накануне, сельчане столкнулись впервые. Оперативные службы ликвидируют последствия непогоды, помогают расчищать наносы во дворах частных домовладений", - написал Коков в своем Telegram-канале, отметив, что комиссия оценит причиненный ущерб.

Жителям села окажут помощь, а также планируется разработать проект водоотведения выше села и в границах Нижнего Курпа с тем, чтобы в будущем минимизировать последствия подъема уровня воды.

Также глава региона осмотрел в Прохладном место проведения ремонтных работ на участке канализационного коллектора, в результате аварии на котором было нарушено и водоснабжение города. В настоящий момент подача воды восстановлена. "Но данный участок требует более масштабного обновления", - добавил Коков и поручил региональному Минстрою представить комплексное предложение по его реконструкции.

Как ранее сообщалось, для Кабардино-Балкарии в эти дни, до конца суток 20 июня, актуально штормовое предупреждение. Возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема.