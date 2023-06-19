19 июня, 12:22

На семи улицах Калуги восстановили энергоснабжение после аварийного отключения

Под отключение попали порядка 900 человек

КАЛУГА, 19 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение потребителей, проживающих в центре Калуги, восстановлено. Ранее из-за аварии свет пропал на семи улицах, в том числе на Салтыкова Щедрина, Степана Разина и Кутузова, сообщили журналистам представители Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

"Энергоснабжение потребителей, проживающих на улицах Степана Разина, Салтыкова Щедрина, Луначарского, Кутузова, Никитина, Максима Горького, Первомайская было восстановлено в полном объеме", - сообщили в ЕДДС.

Под отключение электроэнергии попали порядка 900 человек. В аварийно-восстановительных работах были задействованы три бригады, девять человек производственного персонала и три единицы техники. 

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РоссияКалужская область
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