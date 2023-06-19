Верховный суд Грузии оставил в силе приговор главе оппозиционного канала "Мтавари архи"

Ника Гварамию приговорили к 3,5 года тюрьмы за растрату средств

ТБИЛИСИ, 19 июня. /ТАСС/. Верховный суд Грузии оставил в силе приговор экс-гендиректору грузинской телекомпании "Рустави 2", основателю и владельцу оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамии - 3,5 года тюрьмы за растрату средств ТВ. Об этом сообщил "Мтавари архи".

Как сообщается, Верховный суд счел недопустимой жалобу адвокатов Гварамии, таким образом осталось в силе решение апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который поддержал приговор, вынесенный ранее Тбилисским городским судом в мае 2022 года.

Суд в Тбилиси приговорил Гварамию к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы за растрату средств телеканала, связанную с покупкой автомобиля Porsche стоимостью €76,7 тыс. Обвинения Гварамии были предъявлены в августе 2019 года. Прокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании. В деле было несколько эпизодов, в том числе покупка автомобиля с помощью доверенного лица Зураба Гумбаридзе, который в настоящее время является генеральным директором телекомпании "Формула".

Гварамия возглавлял "Рустави 2" с 2012 по 2019 гг. В июле 2019 года его уволил владелец телеканала Кибар Халваши. В 2019 году он основал оппозиционный телеканал "Мтавари архи" и возглавлял его работу до того, как оказался в тюрьме.