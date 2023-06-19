В Бразилии в результате стрельбы в школе погиб ребенок

Сообщается также об одном пострадавшем

ТАСС, 19 июня. Неизвестный открыл огонь в школе в понедельник в городе Камбе (штат Парана), в результате инцидента погиб ребенок. Об этом сообщила газета Globo.

По информации полиции города, девочка погибла от полученных ран. Еще один мальчик был ранен в голову, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно данным газеты, подозреваемым является 21-летний выпускник школы, который пришел якобы за документами. Он задержан.

Губернатор штата Ратиньо Жуниор в связи со стрельбой объявил трехдневный траур.