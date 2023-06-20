В Хабаровске произошло ДТП с двумя автобусами

Пострадали пять человек

ТАСС, 20 июня. Авария с участием двух автобусов и автомобиля произошла утром во вторник в Хабаровске, по предварительным данным пострадали пять человек, сообщила Госавтоинспекция Хабаровска.

"По предварительным данным, сегодня, в 08:40, в городе Хабаровске водитель, управляя автобусом Zhong Tong (маршрут 56) по проспекту 60 летия Октября со стороны ул. Суворова в сторону ул. Аэродромной проехал на запрещающий красный сигнал светофора ул. Новороссийской 9/1 в результате чего совершил столкновение с автомобилем Lexus RX 300, продолжил неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (маршрут 24). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автобуса Zhong Tong (маршрут 56), предварительно пять человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние опьянения у водителей не выявлено. Прокуратура начала проверку по факту ДТП. "Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура города Хабаровска и прокуратура Железнодорожного района города Хабаровска проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом", - говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.