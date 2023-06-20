В Новой Зеландии арестовали напавшего с топором на посетителей ресторана мужчину

Он ранил трех человек

СИДНЕЙ, 20 июня. /ТАСС/. Гражданин Китая, напавший с топором на посетителей ресторана в Окленде, арестован и предстанет перед судом. Об этом во вторник сообщила полиция страны.

В ведомстве сообщили, что вооруженный топором 24-летний мужчина напал в понедельник вечером на посетителей ресторана на севере Окленда, ранив трех человек. Нападавший был арестован прибывшим на место нарядом полиции, ему предъявили обвинения "в нанесении телесных повреждений с намерением причинить тяжкий вред здоровью". "Человек, обвиняемый по этому делу, является гражданином Китая, сегодня он предстает перед окружным судом", - указали в полиции, отметив, что не нашли доказательств того, что преступление было совершено "на расовой почве".

Также в полиции отметили, что нападение "было единичным инцидентом и никакой опасности для общества более нет". "Мы можем подтвердить, что больше никого не разыскиваем в связи с этим происшествием, <...> однако его расследование продолжается", - отмечается в заявлении ведомства.