Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение экс-министру транспорта по делу о метро

Его обвиняют в превышении полномочий

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта Красноярского края, обвиняемого в превышении своих полномочий: он подписал акт о приемке проектной документации по строительству метро на сумму более 742 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2022 года был задержан министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что его арест был связан с проектом строительства метро в Красноярске. Прокуратура края заключила с обвиняемым досудебное соглашение, при выполнении условий которого он рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления и полностью признал вину. В настоящее время чиновник находится под домашним арестом.

"Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта Красноярского края, обвиняемого в превышении своих полномочий. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с причинением тяжких последствий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в рамках реализации национального проекта "Экология" краевым государственным казенным учреждением с коммерческой компанией был заключен государственный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метро в Красноярске.

"В декабре 2019 года министр транспорта Красноярского края, действуя во исполнение заведомо для него незаконного указания вышестоящего должностного лица, зная о недостатках, препятствующих приемке руководителем учреждения работ, дал ему указание о подписании акта приемки-передачи выполненных работ на сумму более 742 млн руб.", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Центральный районный суд Красноярска.

Строительство метро в Красноярске

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году. В июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро.