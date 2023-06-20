20 июня, 04:41,
обновлено 20 июня, 05:24

В Ярославле произошел пожар на складе

В тушении задействовали 15 единиц техники, 36 человек личного состава

ТАСС, 20 июня. Складское помещение загорелось в Ярославле, объявлен второй ранг сложности, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"В 05:40 мск 20 июня поступило сообщение о загорании в складском помещении по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября 78, строение 5. Задействовано 15 единиц техники, 36 человек личного состава. В 06:52 мск ранг пожара понижен до № 2", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о локализации пожара.

"В 07:36 мск объявлена локализация на площади 2,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили ТАСС, что, по предварительной информации, могут гореть производственные и складские помещения с лакокрасочными материалами.

Информация о пострадавших уточняется.

В тушении пожара задействованы 25 единиц техники и 75 человек личного состава. 

Теги:
РоссияЯрославская область
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