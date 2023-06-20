На пляже под Ялтой загорелась хозпостройка

Площадь возгорания составила 250 кв.м

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Хозяйственная постройка загорелась во вторник на площади 250 кв. м на пляже поселка Ливадия под Ялтой, три отделения пожарной охраны занимаются тушением, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Крыму.

"В 05:40 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о задымлении на пляже в поселке городского типа Ливадия городского округа Ялта. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 250 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 06:52 пожар был локализован. Ведутся работы по ликвидации возгорания.