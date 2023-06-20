Имущество стоимостью в 72 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству

В отношении Ивана Семенова рассматривается дело по фактам получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями

ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Имущество на сумму 72 млн рублей бывшего главы Анабарского района Ивана Семенова и членов его семьи передадут государству, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Якутии. В отношении экс-главы района в суде рассматривается дело по фактам получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокуратура республики провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что с 2016 по 2022 год бывший глава района и члены его семьи приобрели дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества. В их числе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, гаражный бокс в Якутске, квартиры в Санкт-Петербурге и Москве, также земельный участок в Якутске, на котором осуществлено строительство двухэтажного каменного дома общей площадью более 400 кв. м.

"Совокупная стоимость приобретенного (построенного) бывшим главой района и членами его семьи имущества составила более 74 млн рублей, что значительно превышает его законные доходы. При этом им не представлены сведения об источниках доходов, за счет которых было приобретено вышеуказанное имущество и имущественные права. Прокурор республики обратился с иском в суд об обращении имущества и имущественных прав названного лица и членов его семьи в доход государства. Судом первой инстанции требования прокурора удовлетворены частично на общую сумму 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также по результатам рассмотрения апелляционного представления Верховным судом республики в доход государства обращено имущественное право требования на объект долевого строительства - трехкомнатная квартира в Москве стоимостью свыше 28 млн рублей.

В 2022 году в феврале источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что правоохранители по подозрению во взяточничестве задержали в Якутске главу Анабарского района Якутии Ивана Семенова, который занимал эту должность с сентября 2013 года. В марте того же года сообщалось о возбуждении дела о злоупотреблении полномочиями в его отношении, также были возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ по фактам получения взяток на общую сумму более 4,9 млн рублей.