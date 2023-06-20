20 июня, 06:02

В Киеве утром были обесточены четыре подстанции

В компании "ДТЭК" сообщили, что это привело к отключению электричества в некоторых районах города

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Четыре высоковольтные подстанции оказались аварийно обесточены утром в Киеве, что привело к отключению электричества в некоторых районах города, сообщили в компании "ДТЭК".

"В 07:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В "ДТЭК" сообщили, что энергетики подключили потребителей к резервным источникам питания и 08:12 "вернули свет во все дома".

Ранее издание Klymenko Time в Telegram-канале сообщило, что во многих районах украинской столицы отсутствует электричество, остановлена работа столичного электротранспорта.

Ночью в Киеве произошло несколько взрывов, воздушная тревога в городе длилась больше 3,5 часа. 

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