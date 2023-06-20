В Курганской области полиция изъяла более 7 тыс. немаркированных бутылок водки и коньяка

Продукция отправлена на экспертизу

ТАСС, 20 июня. Полиция Курганской области пресекла деятельность жителя Половинского района по незаконному обороту немаркированной алкогольной и табачной продукции, у злоумышленника обнаружили более 7 тыс. немаркированных бутылок водки и коньяка и более 500 л спирта. Продукция отправлена на экспертизу, сообщили во вторник в УМВД по региону.

"Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Курганской области совместно с сотрудниками отряда специального назначения УМВД пресечена деятельность по незаконному обороту немаркированной алкогольной и табачной продукции. 45-летний житель села Половинное <…> в доме и гараже хранил с целью реализации более 7 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции - водки и коньяка - общим объемом более 3,5 тыс. л и более 500 л спирта, а также около 2 тыс. пачек табачной продукции без акцизных марок. Деятельность по реализации он осуществлял с территории своего подворья, товар сбывал частным лицам", - говорится в сообщении.

Продукция изъята и направлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На фотографиях ведомства с места изъятия продукции видно, что мужчина продавал бутылки с наклейками известных марок.

Ранее в регионе было обнаружено и изъято более 20 тыс. л алкогольных напитков из Самарской области. Два жителя региона отравились, одна из пострадавших в результате погибла.