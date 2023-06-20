В Бурятии в Тункинском национальном парке возник новый лесной пожар

Его площадь составляет 3 га

УЛАН-УДЭ, 20 июня. /ТАСС/. Лесной пожар, действовавший в Тункинском нацпарке в Бурятии с 18 июня, потушен, но возникло новое возгорание. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки возникло два новых лесных пожара на территории Тункинского национального парка, причиной возгораний стала сухая гроза. На утро 20 июня продолжаются работы по тушению одного пожара в нацпарке. Остальные возгорания ликвидированы, в том числе пожар, возникший 18 июня", - сообщили в ведомстве.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 12,93 га. Площадь действующего пожара - 3 га.

В других районах Бурятии возгораний нет.

К тушению огня в Тункинском районе привлечены более 30 специалистов Авиалесоохраны и сотрудники лесной охраны. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники.

Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией - между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Площадь нацпарка составляет около 1,2 млн га, большая его часть покрыта лесом. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.