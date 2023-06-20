В Пскове суд приговорил мужчину к 15,5 годам колонии за контрабанду 35 кг наркотиков

Подозреваемый был задержан при попытке провезти запрещенные вещества через границу на пункте пропуска "Шумилкино"

ПСКОВ, 20 июня. /ТАСС/. Псковский областной суд признал виновным в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков гражданина России, который пытался на пункте пропуска "Шумилкино" в Печорском районе переправить в страну через границу из Эстонии 45 килограммов наркотиков, в том числе амфетамин и гашиш. Суд назначил ему наказание в виде 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Псковской области.

"УФСБ России по Псковской области пресечена контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. В ходе досмотра автомобиля в специально оборудованных тайниках были обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 18 кг амфетамина и более 17 кг гашиша. Псковским областным судом фигурант признан виновным. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, автомобиль принадлежит гражданину России, постоянно проживающему в Эстонии. Мужчина был задержан при попытке провезти запрещенные вещества через границу на пункте пропуска "Шумилкино". В дальнейшем он планировал сбыть наркотики.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере) УК РФ.