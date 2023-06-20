В деле экс-главы новосибирского заказника выявили более 10 эпизодов взяток

Всего выявлено 11 эпизодов на общую сумму в 880 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Следствием установлено более 10 эпизодов взяточничества, совершенных экс-директором Кирзинского заказника в Новосибирской области, который был задержан по подозрению в организации незаконной охоты. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

"В текущем году по взяточничеству привлечен руководитель Кирзинского заказника. Люди приходят, рассказывают, как давали ему взятки, возбуждаются новые эпизоды. Вот только на прошлой неделе еще два эпизода возбудили. Там уже более 10 эпизодов взяток", - сказал Илык.

Он уточнил ТАСС, что всего выявлено 11 эпизодов на общую сумму в 880 тыс. рублей.

В декабре прошлого года в отношении директора заказника было возбуждено уголовное дела по факту незаконной охоты, а впоследствии и еще одно дело о получении взятки за организацию охоты. Взятку он получил от директора общественной организации. Денежные средства были перечислены на счет благотворительного фонда, единственным учредителем которого являлся подозреваемый. По данным издания "РБК. Новосибирск", он был задержан вместе с президентом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты и зампредседателя общественной палаты региона.