В Омской области город Тара остался без водоснабжения из-за отключения электричества

В регионе второй день бушует сильный ветер

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Водоснабжение в Таре, втором по величине городе Омской области с населением почти 30 тыс. человек, отключено из-за нарушения подачи электроэнергии. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале компании "Тараводоканал".

"МУП "Тараводоканал" уведомляет о том, что 20.06.2023 г. с 13:35 (10:35) до окончания работ по восстановлению подачи электроэнергии водоснабжение в г. Тара отсутствует", - говорится в сообщении.

ТАСС запросил комментарий министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона. Агентство не смогло получить комментарий "Тараводоканала" и мэрии города о ситуации с электроснабжением в Таре.

В Омской области второй день бушует сильный ветер. В ночь на вторник он повалил в Омске более десятка деревьев. Порывы ветра срывают в городе дорожные знаки и поднимают облака пыли. Непогода сохранится и в среду.