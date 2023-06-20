20 июня, 11:16,
обновлено 20 июня, 11:21

В Нижегородской области повредили шлюз Городецкого гидроузла

Судоходство приостановлено

ТАСС, 20 июня. Две баржи столкнулись с верхними подводными воротами шлюза камеры Городецкого гидроузла. Судоходство приостановлено, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры во вторник.

"По предварительным данным, 20 июня 2023 года около 10:40 произошло столкновение двух барж "ВФТ3" и "ВФТ11", эксплуатируемых судоходной компанией "Волжское пароходство" с верхними подводными воротами 16-го шлюза камеры Городецкого гидроузла. В результате происшествия судоходство приостановлено. Обстоятельства происшествия и характер повреждений устанавливаются", - сообщает пресс-служба.

На место происшествия выехал помощник нижегородского транспортного прокурора. "Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Транспортная полиция проводит проверку. "В дежурную часть Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от диспетчера движения администрации Волжского бассейна о том, что во время шлюзования теплоход-толкач в прицепе с двумя баржами совершил столкновение с воротами шлюза", - сообщили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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