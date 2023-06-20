Стрелявшего в сотрудника ОМОН петербуржца обвинили еще в трех преступлениях

Его заключили под стражу до 24 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Жителю Санкт-Петербурга, которого в конце февраля заключили под стражу за стрельбу из ружья в сотрудника ОМОН у Гостиного двора в центре города, предъявили обвинения в покушении на призывы к терроризму, незаконном обороте и изготовлении оружия. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга огласил постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Тиграну Хачикяну. <...> Срок меры - по 24 августа", - говорится в сообщении. Против продления ареста фигурант и его защитник не возражали.

Как отметили в пресс-службе, еще в конце мая Хачикяну значительно расширили обвинение, добавив три состава преступления: ч. 3 ст. 30 - ст. 205.3 УК РФ (покушение на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия, его частей и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Ранее Хачикяну инкриминировали посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и покушение на совершение теракта.

24 февраля, находясь у станции метро "Гостиный двор", Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН из охотничьего гладкоствольного ружья. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В СК сообщали, что при осмотре места происшествия у стрелявшего изъяли два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. На следующий день Хачикяну предъявили первое обвинение, тогда же из материалов следствия стало известно, что мужчина разделяет взгляды запрещенного в РФ экстремистского движения "Артподготовка".

Кроме того, мужчина, по данным следствия, раздобыл оружие и бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также изготовил не менее 521 листа бумаги с различными надписями, в том числе призывами к посягательству на жизнь государственного деятеля. Эти листы фигурант собирался раскидать на месте совершения преступления, чтобы привлечь внимание широкого круга лиц.