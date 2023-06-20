Четыре человека пострадали во время пожара на нефтебазе вблизи Бишкека

Их доставили в центр общей врачебной практики Сокулукского района

БИШКЕК, 20 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего на нефтебазе в городе Шопоков Чуйской области Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"20 июня 2023 года в городе Шопоков Сокулукского района произошел взрыв одной цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе, в результате которого, по предварительной информации, пострадали четыре человека", - сообщила представитель пресс-службы.

Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести, они доставлены в центр общей врачебной практики Сокулукского района. "Один из них был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии, трое - в травматологическое отделение", - отметили в пресс-службе. В Сокулукский район санавиацией направлены бригады врачей из столицы. На месте ЧП работают три бригады скорой помощи.

Пожар на нефтебазе в городе Шопоков, который расположен примерно в 20 км к западу от Бишкека, начался во вторник. На место направлены восемь пожарных расчетов и пожарный поезд. Площадь возгорания уточняется.

По свидетельству очевидцев, во время пожара были слышны два сильных взрыва.