В Татарстане двух сотрудниц банка осудили за хищение более 40 млн рублей

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что свою вину подсудимые признали частично

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Суд признал виновными двух сотрудниц одного из банков города Набережные Челны в Татарстане, которые в общей сложности похитили порядка 40 млн рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в краже и мошенничестве в особо крупном размере. <…> Свою вину подсудимые частично признали. Суд назначил заведующей кассой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, второй соучастнице - 4 года в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, старший менеджер в сговоре с заведующей кассой похитили из банковской ячейки, принадлежавшей бизнесмену, около 15 млн рублей. Спустя несколько месяцев клиент пришел забирать деньги и обнаружил вместо реальной наличности купюры банка приколов. Кроме того, злоумышленницы похитили из хранилища банка еще 25 млн рублей.

"Вторая соучастница также признана виновной в хищении обманом у четырех человек более 17 млн рублей под предлогом приобретения дорогостоящего оборудования для частной клиники", - сообщили в пресс-службе.

Ранее гособвинитель запросил для подсудимых 8,5 года и 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.