20 июня, 14:28

В Калининграде возбудили дело о хищении против руководителя компании по выпуску игр

Полиция подозревает его в присвоении 10 млн рублей бюджетных средств

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Полиция в Калининградской области возбудила уголовное дело против руководителя организации по изготовлению игр и игрушек по подозрению в хищении 10 млн рублей бюджетных средств. Подозреваемый отправлен под домашний арест, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале областного УМВД.

"Руководитель организации по изготовлению игр и игрушек в Калининградской области подозревается полицией в хищении 10 млн рублей бюджетных средств, выделенных ему в качестве субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина с 2017 по 2019 год, используя свое должностное положение, предоставлял в госорганы документы, содержащие ложные сведения о реализации им инвестиционного проекта по обновлению на заводе оборудования, а также улучшению технологий и оптимизации процессов изготовления товаров для детей. На основании этих фиктивных бумаг для компенсации части затрат его фирме была перечислена финансовая помощь, которую подозреваемый, по версии полиции, в результате похитил.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

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