Суд на Украине оставил под стражей бывшего президента "Мотор сич"

Вячеслав Богуслаев будет находиться под арестом до 17 июля

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего руководителя компании "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева до 17 июля.

19 мая Шевченковский районный суд Киева продлевал срок содержания Богуслаева под стражей на два месяца. После этого адвокаты экс-главы "Мотор сич" намеревались обжаловать решение суда.

"Киевский апелляционный суд оставил под стражей президента АО "Мотор сич". <...> По результатам апелляционного рассмотрения решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая 2023 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты в интересах подозреваемого [оставлена] без удовлетворения. <...> срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей [продлен] до 17 июля 2023 года включительно и без определения размера залога", - говорится в сообщении суда в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила 84-летнему Богуслаеву обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию", а 24 октября суд арестовал подозреваемого. 1 февраля СБУ предъявила Богуслаеву новое обвинение - в "содействии деятельности террористической организации". По утверждению СБУ, "Мотор сич" через зарубежные компании якобы поставляла на Снежнянский машиностроительный завод в ДНР сырье и получала от него изготовленные запчасти для авиационных двигателей.

В марте 2023 года бывшему руководителю компании предъявили еще одно обвинение - в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. По утверждению следователей СБУ, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

"Мотор сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.