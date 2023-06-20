В Приангарье один человек погиб после стрельбы в кафе

Двух раненых госпитализировали

ТАСС, 20 июня. Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в кафе Ангарска Иркутской области, один человек погиб, двое госпитализированы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Следственным отделом по г. Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). По версии следствия, 20 июня в одном из кафе в 182-м квартале города Ангарска произошла стрельба. Мужчина зашел в заведение с пистолетом и произвел несколько выстрелов в одного из посетителей. Знакомый раненого мужчины с целью отомстить взял на кухне кафе нож, выбежал вслед за подозреваемым на улицу и нанес удар ножом в живот стрелявшего мужчины, который произвел выстрел в сторону оппонента. Зачинщик конфликта самостоятельно добрался до больницы, где был прооперирован. Один из посетителей кафе скончался от огнестрельного ранения, второй потерпевший находится в больнице", - говорится в сообщении.

Следователи СК и криминалисты изъяли с места происшествия записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно совершение преступления. "Известно, что подозреваемый и потерпевшие характеризуются отрицательно, являются лицами криминальной направленности", - пояснили в ведомстве. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура области.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в кафе в Ангарске был ранен президент местной федерации бокса. Вместе со спортсменом находился его друг, который погиб.