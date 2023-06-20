В Красноярском крае один человек погиб из-за урагана

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что мужчина скончался в результате травмирования фрагментом крыши

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Житель Боготола Красноярского края погиб из-за урагана, также в регионе повреждены около 15 машин. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть полиции поступил ряд сообщений по факту повреждения транспортных средств в результате буйства стихии. Полицейские выезжают на места происшествий для регистрации фактов и сбора материала. На текущий момент повреждено порядка 15 единиц транспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате травмирования фрагментом крыши погиб житель Боготола. По этому факту главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку. "Предварительно установлено, что 20 июня 2023 года в результате ураганного ветра сорвало фрагмент крыши на многоквартирном доме в Боготоле. Оторвавшаяся конструкция упала на мужчину, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался через непродолжительное время в больнице", - пояснили в МВД.

По данным Среднесибирского УГМС, 20 июня в центральных и южных районах край прогнозировался сильный ветер до 25 м/с, дождь, гроза и град. Температура воздуха днем составила плюс 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 18 градусов.