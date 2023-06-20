Жителя Нижегородской области приговорили к 9 годам колонии за госизмену в форме шпионажа

Как сообщили в ФСБ, сотрудник оборонно-промышленного комплекса из корыстной заинтересованности предпринял попытки организации канала незаконной передачи спецслужбам Украины, США и Великобритании сведений о новейших научных разработках

ТАСС, 20 июня. Нижегородский областной суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя региона за госизмену в форме шпионажа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Приговором Нижегородского областного суда 23 мая 2023 года нижегородец осужден по ст. 275 УК РФ (государственная измена - прим. ТАСС), ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год. Приговор вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе.

Установлено, что сотрудник оборонно-промышленного комплекса из корыстной заинтересованности предпринял попытки организации канала незаконной передачи спецслужбам Украины, США и Великобритании сведений о новейших научных разработках, составляющих государственную тайну.

Преступные намерения совершить государственную измену в форме шпионажа в интересах спецслужб иностранных государств с целью нанесения ущерба безопасности Российской Федерации были своевременно пресечены управлением ФСБ России по Нижегородской области.