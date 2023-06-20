20 июня, 17:43
Военная операция на Украине

Рогов сообщил об ударе РФ по базе наемников и складам боеприпасов в Запорожье ночью

Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил, что среди целей была территория Запорожского титано-магниевого комбината, а также завод Запорожогнеупор и гостиница "Две луны"

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Российские силы успешно поразили склады боеприпасов и техники, а также места расположения наемников в городе Запорожье в ночь на вторник. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Сегодня ночью было семь ракетных ударов, как минимум пять из них точно попали в цель", - сказал он.

Рогов уточнил, что среди целей территория Запорожского титано-магниевого комбината, завод Запорожогнеупор и гостиница "Две луны". По его информации, на магниевом комбинате и заводе были склады боеприпасов и хранилась техника, а в гостинице была база наемников и националистов. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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