20 июня, 21:04

СМИ сообщили о гибели более 40 человек в Гондурасе после столкновений в женской тюрьме

Госпитализировали пять пострадавших

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июня. /ТАСС/. Как минимум 41 заключенная погибла в результате столкновений в тюрьме для женщин в столице Гондураса. Об этом сообщила во вторник газета La Prensa.

По ее данным, столкновения произошли между представительницами двух банд. В ходе беспорядков одна группа заперла другую в одном из отделений тюрьмы и устроила там пожар. В больницы доставлены пять пострадавших.

Как сообщила замминистра безопасности Гондураса Хулисса Вильянуева, к обеспечению порядка в тюрьме, помимо полиции, были привлечены военные. 

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