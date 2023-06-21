21 июня, 01:13,
обновлено 21 июня, 01:23
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Донецк, выпустив три ракеты из РСЗО

Обстрел произошел в 03:35 мск со стороны Курахово

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью в среду выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

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Согласно данным, обстрел произошел в 03:35 мск со стороны населенного пункта Курахово. Ракеты упали в Ворошиловском районе Донецка.

"Выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении.

Ранее около 01:30 мск ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из ствольной артиллерии. Всего было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм. 

Теги:
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