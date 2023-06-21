21 июня, 05:54

В Красноярском крае заключенного осудили на пять лет за пропаганду терроризма

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

ТАСС, 21 июня. Осужденного по статье о терроризме заключенного в Енисейске в Красноярском крае суд приговорил к пяти годам колонии за пропаганду терроризма среди сокамерников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю в среду.

"УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что мужчина, отбывая наказание за совершение преступлений террористической направленности, в среде спецконтингента публично оправдывал деятельность МТО "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), участником которой себя позиционировал", - сообщили в УФСБ.

За публичное оправдание и пропаганду терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) 1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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