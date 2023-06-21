В Швеции хирурга приговорили к тюрьме за непредумышленную смерть пациентов

Шесть из восьми пациентов Паоло Макиарини умерли после трансплантации искусственной трахеи

СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Свеа в среду ужесточил приговор окружного суда и приговорил хирурга Паоло Макиарини, шесть из восьми пациентов которого умерли после трансплантации искусственной трахеи, к тюремному заключению на два года и шесть месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

Апелляционный суд рассматривал три случая, когда хирург удалил трахеи пациентов и заменил их синтетическими, при этом больным "были причинены телесные повреждения и страдания". Суд "пришел к выводу, что вмешательство не соответствовало научным данным и проверенному опыту", а также, что "экстренных ситуаций при проведении процедур в отношении первого и второго пациентов не было". "Вместо этого следствие говорит, что они могли бы прожить немало времени без вмешательства. Что касается вмешательства в отношении третьего пациента, то Апелляционный суд пришел к выводу, что чрезвычайная ситуация существовала, но, несмотря на это, вмешательство было неоправданным", - отмечено в решении.

Год назад Макиарини был приговорен к условному сроку окружным судом Сольна. И обвинение, и защита обжаловали приговор. Прокуратура добивалась тюремного заключения по трем пунктам обвинения, а адвокаты утверждали, что Макиарини должен быть оправдан по всем пунктам.

В Стокгольме Макиарини оперировал с 2011 по 2013 год. Он пересадил трем пациентам синтетические трахеи. Двое из них умерли, третий после неудачной операции был отправлен в США на повторную трансплантацию.

В 2014 году шведские коллеги сообщили о фальсификации результатов проведенных хирургом операций, однако в 2015 году руководство Каролинского института полностью оправдало ученого. Весной 2015 года прокуратура королевства начала расследование этих трех операций, а в июне 2016 года официально предъявила итальянскому хирургу обвинения в непредумышленной смерти пациентов. Макиарини себя виновным не признавал.