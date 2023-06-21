В приграничном районе Курской области мужчина вывез из-под обстрела семь человек

По словам главы региона Романа Старовойта, участились обстрелы Глушковского района со стороны ВСУ

КУРСК, 21 июня. /ТАСС/. Мужчина в поселке Глушково Курской области, попавший 18 июня под массированную атаку со стороны Украины, вывез из-под обстрела семь человек, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"18 июня в Глушково мужчина вывез из-под обстрела семь человек. В этот день много прилетов было в районе рынка, несколько жителей прятались там и в кафе. Абдулазиз Абдукадиров успел вывезти их в безопасное место, а спустя несколько минут туда, где они прятались, прилетел снаряд", - говорится в сообщении.

19 июня губернатор Курской области Роман Старовойт отмечал участившиеся обстрелы приграничного Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины. 18 июня в результате обстрелов пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями их доставили в Глушковскую центральную районную больницу.

В Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников.