В Москве нашли обвиняемого в убийстве, совершенном почти 28 лет назад

Фигуранта дела заключили под стражу

ТОМСК, 21 июня. /ТАСС/. В Москве полицейские нашли обвиняемого в поджоге в 1995 году женщины, которая после этого умерла. Фигурант доставлен в Томск и находится под стражей, сообщили в среду на сайте "МВД-медиа".

"Убийство произошло в октябре 1995 года в городе Томске. Злоумышленник пришел к собственнице арендованной им квартиры, облил женщину горючей жидкостью и поджег. Через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице. Фигурант скрылся от следственных органов и почти 28 лет жил, не имея регистрации на территории Российской Федерации", - приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Недавно было установлено, что он скрывается в Москве. Полицейские Томской области с помощью коллег из Московской области задержали разыскиваемого и доставили в Томск. Фигурант заключен под стражу.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с рядом отягчающих обстоятельств), продолжается.