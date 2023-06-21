Житель Владимирской области получил 10 лет колонии за взрыв гранаты в парке "Сосенки"

В результате происшествия пострадали пять человек

ТАСС, 21 июня. Суд приговорил к 10 годам в колонии строгого режима жителя города Александрова Владимирской области, взорвавшего гранату в парке "Сосенки", в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Александровского горсуда.

"Исследовав собранные по уголовному делу доказательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 25 апреля 2022 года в ходе проведения работ по благоустройству парка "Сосенки" в Александрове Владимирской области, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. "У него произошел конфликт с находящейся там группой мужчин. В ходе конфликта у мужчины возник умысел на совершение убийства указанных лиц. С этой целью он достал из кармана взрывное устройство - гранату "РГД-5", которое носил при себе, вынул предохранительную чеку и метнул гранату в группу мужчин. В результате взрыва пять человек получили телесные повреждения средней тяжести, им была своевременно оказана медицинская помощь", - пояснили в пресс-службе.

Среди пострадавших были двое работников подрядной организации, представитель строительного контроля, геодезист и главный архитектор. Как уточнили в пресс-службе, в судебном заседании подсудимый частично признал вину, настаивал, что у него не было умысла на убийство потерпевших, он лишь хотел напугать обидчиков.